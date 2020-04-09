المجعي: مصر تعد داعماً رئيسياً لحفتر ومشروع الانقلاب في ليبيا

ليبيا – إدعى القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم مسلحي بركان الغضب مصطفى المجعي إن مصر تعد داعماً رئيسياً لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وما وصفه بـ”مشروع الانقلاب في ليبيا” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، مشيراً إلى أن معظم الدعم الذي يأتي للقوات المسلحة يعبر عن طريق مصر حسب زعمه.

المجعي أضاف في تصريح لموقع “عربي21” المملوك لدولة قطر : “طائرات الداعمين الدوليين لحفتر تحط في مطار سيدي براني قرب الحدود الشرقية لليبيا ومن ثم تنقل الأسلحة والمعدات براً إلى حفتر، ولكن ربما اتجهت مصر لإرسال تلك الشحنات عبر البحر باعتبار أن معبر السلوم مغلق بسبب الإجراءات الاحترازية بفعل أزمة كورونا”.

وتابع مدعيا : “هناك مئات الليبيين العالقين على المعبر بسبب أزمة كورونا، ودخول شاحنات الأسلحة من المعبر المغلق دون فتحه للعالقين سيسبب أزمة”.

أما بشأن نوعية الأسلحة القادمة من مصر علق قائلاً: ” أغلب الذخائر للأسلحة التقليدية، سواء الخفيفة أو المتوسطة التي تصل إلى حفتر هي صناعة مصرية، إضافة إلى أن العربات التي تصل إليه سواء ناقلات الجنود، أو السيارات العسكرية المصفحة، هي أمريكية الأصل، ولكن يجري تجميعها في مصانع الجيش المصري” حسب زعمه.

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