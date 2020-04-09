دول بمجلس الأمن ترحب بإطلاق عملية “إيريني” العسكرية لدعم العملية السياسية في ليبيا وتنفيذ نتائج برلين

ليبيا – أعربت 5 دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء عن استعدادها التام لدعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا وتنفيذ نتائج مؤتمر برلين والقرار الدولي رقم 2510.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مندوبو الدول الخمس (فرنسا وبلجيكا وأستونيا وبولندا وألمانيا) عبر دائرة تلفزيونية مع صحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات طارئة ومغلقة لمجلس الأمن ناقشت عملية الاتحاد الأوروبي إيريني الخاصة بمراقبة تنفيذ حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وقال السفراء الأوروبيون بحسب موقع “إرم نيوز” إن بلدانهم ترحب بإطلاق عملية ”إيريني“ كمساهمة مهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم العملية السياسية وتنفيذ نتائج مؤتمر برلين، والقرار 2510.

وأضاف السفراء أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية والدول الأعضاء الامتثال الصارم لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا من مجلس الأمن، على أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لتعزيز مراقبته تحت رعاية الأمم المتحدة وتزويد لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعة للمجلس بمزيد من المعلومات حول انتهاك حظر الأسلحة.

وقال مندوبو الدول الخمس إن هذه العملية ستركز على تنفيذ ومراقبة حظر الأسلحة والعمل ضمن قرارات مجلس الأمن الدولي، معربين عن دعمهم لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف عالمي لإطلاق النار لمكافحة فيروس كورونا.

ودعا السفراء الأوربيون أطراف الصراع في ليبيا إلى الإسراع بقبول مشروع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أصدرته اللجنة العسكرية المشتركة في 23 فبرايرالماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية