الدولية للهجرة تدعم إنشاء مراكز فحص جديدة على الحدود الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، تقديم المعدات واللوازم الطبية إلى المركز الليبي لمكافحة الأمراض لإنشاء مراكز الفحص الصحي في نقطتي العبور الحدودية مع تونس ومصر، كجزء من الخطة الشاملة لمنع لانتشار فيروس كوفيد-19.

وقالت المنظمة، أنه وفي حين أن نقاط الدخول الليبية على طول الحدود البرية مغلقة للدخول والخروج؛ لا يزال المعبران الحدوديان امساعد وراس جدير مفتوحين للحركة التجارية، وستدعم هذه المعدات السلطات الصحية الليبية لتعزيز الاستعداد الوطني للطوارئ وقدرات الاستجابة للوباء عند نقطتي العبور في ليبيا، لافتة إلى أن الخطوة تأتي بدعم من صندوق الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الفنلندية.