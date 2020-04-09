وكالة الأناضول: «أتراك مصراتة».. درع حماية لطرابلس

نشرت وكالة الأناضول التركية المعروفة، تقريرا خطيرا جدا بمناسبة مرور عام على انطلاق عملية تحرير طرابلس من المليشيات الجهوية والمؤدجلة والعصابات المسلحة، انحازت فيه إلى من اسمتهم بأتراك ليبيا، ومقاومتهم ضد من أطلقت عليهم «مليشيات حفتر».

الوكالة سحبت التقرير من موقعها بعد وقت قصير، لكننا تمكنا من رصده، وقص “سكرين شوت” منه، ولكي نضع القارئ الليبي في الصورة كاملة دون اجتزاء، رأينا إعادة نشر التقرير كاملا، تاركين الحكم لشرفاء الوطن.

وإلى نص التقرير كما جاء حرفيا بوكالة «الأناضول التركية»..

مر عام على إعلان «اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر»، «هجومه» على العاصمة طرابلس، دون إحرازه أي تقدم بفضل «عملية بركان الغضب»، التي أطلقتها «الحكومة الليبية» للدفاع عن العاصمة ومقاومة أتراك مصراتة.

عندما بدأ «حفتر» الهجوم قبل عام، آمل في أن يسيطر على العاصمة الليبية في غضون 48 ساعة، واجه مقاومة قوية لم يأخذها في الاعتبار خاصة من «كتائب مصراتة» في جنوب طرابلس، منذ اللحظات الأولى «للاعتداء» الذي بدأه «حفتر» في 4 أبريل 2019، وقد اتحدت الوحدات العسكرية غير النظامية التي ظهرت بشكل خاص في المدن الغربية للبلاد بعد الإطاحة بنظام «القذافي» الذي حكم البلاد 42 عامًا، ضد «حفتر» تحت مظلة «عملية بركان الغضب».

وتمكنت القوات العسكرية المنضوية تحت «عملية بركان الغضب»، التي أعلنتها «حكومة الوفاق الوطني المعترف بها رسميًا من قبل الأمم المتحدة»، تطوير استراتيجية محكمة ضد هجمات «مليشيات حفتر»، وإظهار مقاومة قوية في مناطق مثل عين زارة، في جنوب طرابلس وقام أتراك ليبيا (الكراغلة)، الذين يتركزون في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، بإظهار مقاومة فعالة والسيطرة على مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، التي تعتبر منفذًا لـ«مليشيات حفتر» باتجاه العاصمة، ومركز عملياتهم الرئيسي للسيطرة عليها.

حكومة الوفاق تحظى بدعم الشعب والمجتمع الدولي

في الأسابيع الأولى من الهجوم، لم تتمكن «مليشيات حفتر» من إحراز تقدم يذكر، رغم «استيلائها» على مطار طرابلس الدولي (25 كلم جنوبي طرابلس/ خرج عن الخدمة في 2014) وبعض المناطق جنوبي العاصمة، وهناك أسباب عديدة لنجاح «حكومة الوفاق الوطني»، وفشل «مليشيات حفتر» في الوصول إلى هدفها العام الماضي، يبقى أبرزها نجاح «الحكومة» بالحصول على دعم «الشعب الليبي» والمجتمع الدولي.

وتعتبر حقيقة أن «حكومة الوفاق الوطني»، حظيت «بدعم الشعب الليبي والمجتمع الدولي» لاسيما في المدن ذات الكثافة السكانية العالية حول طرابلس ميزتان مهمتان للغاية، فهناك خمس مدن رئيسية توفر ميزة الحماية الطبيعية لطرابلس. أهمها مصراتة ويسكنها ليبيون من أصل تركي وهناك مدن أخرى هي غريان، والزاوية (50 كيلومترًا غربًا)، والزنتان (170 كلم جنوب غرب)، وزوارة (100 كيلومتر غربًا)، حيث تحظى «حكومة الوفاق الوطني» بدعم غالبية سكان هذه المدن.

تحقيق التوازن العسكري

ومنذ بداية عام 2020، قامت «حكومة الوفاق الوطني»، أيضًا بحشد مزيد من المقاتلين والأسلحة الثقيلة. واليوم فإن غرفة عمليات «عملية بركان الغضب»، تضم عشرات الآلاف من المقاتلين، وتمتلك مئات الدبابات والمدرعات، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار التركية الصنع، كما أن أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة طرابلس ومصراتة تشكل رادعاً هاماً ضد الطائرات الحربية، حيث لم يعد بمقدور الطائرات الحربية التابعة لـ«حفتر» الطيران بحرية وقصف المناطق التي تسيطر عليها «قوات حكومة الوفاق» كما كان عليه الحال في الماضي.

كما ترسوا فرقاطات بحرية تركية قبالة سواحل طرابلس، للتدخل من البحر عند الضرورة، وذلك التزامًا باتفاقية التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين «حكومة الوفاق الليبية» وحكومة الجمهورية التركية في 27 نوفمبر 2019.

مقاومة أتراك مصراتة في أبو قرين

ويتركز الليبيون من أصل تركي (الكراغلة) في مصراتة، التي تعتبر أهم درع حماية في شرق العاصمة طرابلس، وأظهر الكراغلة في جبهة أبو قرين (110 كلم جنوب مصراتة)، مقاومة باسلة ضد «مليشيات حفتر»، ساهمت في حماية العاصمة، كما يضطلع أتراك ليبيا بدور مهم في «حكومة الوفاق الوطني»، ويعتبر وزير الداخلية فتحي باشاغا، أحد أهم ممثلي أتراك مصراتة في الحكومة.

ولعب باشاغا، المعروف بأنه أهم وأقوى شخصية بعد رئيس الوزراء فايز السراج، دورًا مهمًا وفعالًا في ضمان الأمن والاستقرار الداخليين في طرابلس والمدن الأخرى أثناء الهجمات التي شنتها «مليشيات حفتر» ضد العاصمة العام الماضي.

ويُشار إلى أن الأتراك الذين قدموا من الأناضول واستقروا في ليبيا على طول ساحل البحر المتوسط يشار إليهم في المصادر العربية باسم “تركمان ليبيا” و”قول أوغلو” (ومنها اشتقت كلمة كورغولي وجمعها كراغلة)، وجاء في المصادر التاريخية أنه في السنوات التي تلت عام 1551، أي بعد انضمام ليبيا للدولة العثمانية، استقرت مجموعات من الجنود العثمانيين في ليبيا، واندمجوا مع السكان المحليين.

ومن المعروف أنه كان هناك حوالي 35 ألف ليبي من أصل تركي في ليبيا عام 1936، منهم 30 ألفا يعيشون في مدن على ساحل البحر المتوسط مثل طرابلس (خاصة منطقة سوق الجمعة) ومصراتة.