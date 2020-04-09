أعلنت شعبة الإعلام الحربي العثور على جثث تابعة لقوات الوفاق أثناء تمشيطها لمواقع في محور عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وبثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر قيام الوحدات العسكرية بتمشيط عددٍ من المواقع التي أحكمت السيطرة عليها في محور عين زاره مؤكدة العثور على جثث لعدد من عناصر التشكيلات المسلحة التابعة لقوات الوفاق المدعوة من تركيا والتي تُركت من قبل عناصر قوات الوفاق التي لاذت بالفرار .