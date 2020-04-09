«الصحة العالمية»: على جميع الليبيين اتباع إرشادات النظافة الشخصية للوقاية من «كورونا»

طالبت منظمة الصحة العالمية، جميع الليبيين بضرورة الامتثال واتباع إرشادات النظافة الشخصية والوقاية من العدوى المتعلقة بفيروس كورونا، حتى يتمكنوا من وقف تفشي المرض في البلاد.

وقال المنظمة في بيان لها: “تم تسجيل 21 حالة مؤكدة من كوفيد 19 وتم تعافي ثماني حالات في ليبيا، منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا يشجع جميع الليبيين على الامتثال واتباع إرشادات النظافة الشخصية والوقاية من العدوى”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا إلى 8 حالات.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم اليوم 19 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» وكانت كافة النتائج سلبية”.

ولفت البيان إلى أن العينات كانت من ضمنها الحالة الأولى بمدينة مصراتة وظهرت سلبية بعدما تماثلت للشفاء إلى جانب 5 حالات من المخالطين.