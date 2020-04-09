«كورونا» و«حرب العاصمة» على طاولة معيتيق والسفير الإيطالي

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق صباح اليوم الخميس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني جهود مكافحة فيروس كورونا وتطورات حرب العاصمة طرابلس.

ووفق إدارة التواصل بمجلس الوزراء بحكومة الوفاق، «أشاد السفير الإيطالي بالجهود التي تبذلها الحكومة من خلال الأجهزة التابعة لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا».

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وناقش معيتيق مع السفير «استهداف القوات المعادية المتعمد لأبراج نقل الطاقة الرئيسية التي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن مدن المنطقة الغربية وذلك بعد القطع المتعمد لمصدر تزويد العاصمة بالمياه»، وفق بيان حكومة الوفاق كما «أعرب عن استغرابه للصمت الاإقليمي والدولي تجاه جرائم القوات المعادية».

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي خلالها معيتيق مع السفير الإيطالي خلال أقل من أسبوعين، ففي 30 مارس الماضي ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي مع بوتشيني، مخاطر انتشار وباء فيروس «كورونا المستجد». وخلال هذا اللقاء جدد السفير الإيطالي دعم بلاده تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، والتنسيق مع مختلف الدول لوقف العمليات العسكرية، وتركيز الجهود لمواجهة جائحة «كورونا».

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