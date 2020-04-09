مصراته الطبي يكشف لبوابة إفريقيا حقيقة وجود بؤرة لكورونا في المدينة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

09 April, 2020

أكد مدير إدارة الشؤون الطبية في قسم عزل مرضى بمركز مصراته الطبي كورونا فرج قدوره أنه لا توجد أي بؤر لمصابين بفيروس كورونا في ليبيا مبينا أن السلطات بالمدينة تسعى لاكتشاف أي حالة مصابة كي لا تكون سببا في انتشار المرض.

وقال قدوره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه في المرحلة الأولى لم تسجل أي حالة وقد حاولت السلطات في المدينة منع دخول المرض عبر قفل المطارات وحجر القادمين من السفر إلا أنه تم اكتشاف الحالة صفر بالمدينة وجرى عمل التحاليل اللازمة للمحيطين به وتبين وجود 9 حالات إيجابية مؤكدا أن الحالة صفر تماثلت للشفاء إضافة إلى 5 من المصابين المخالطين لها مشددا على أن الحالة الصحية للمصابين الباقين جيدة وبدؤوا يتماثلون للشفاء.

وأوضح أنه يوجد مبنى مختص لمرضى كورونا مزود بأطقم طبية وطبية مساعدة وخدمية لتقديم العلاج اللازم للمرضى إذا استدعى الأمر مبينا أنه توجد عدة لجان للتشخيص والرصد إلى جانب وجود لجان علمية لوضع البروتوكولات الخاصة بالعلاج خاصة وأنه يوجد نقص في إمكانيات الكشف “تحليل البي سي أر” إلا أن جميع الجهات تقوم بدورها لتغطية هذا النقص.

وأشار قدورة إلى أن الحالات المؤكدة يتم عزلها إذا كانت حالته الصحية جيدة وإذا احتاج لإيواء يتم إيوائه في المكان المختص بهذا الأمر أما إذا كان اشتباه في إصابته فيجري متابعته وإذا احتاج للرعاية الطبية فيتم إدخاله في مكان مختص بنفس المبنى.

وأضاف أن القطاع الصحي في مصراته يعاني مشاكل مثل أي مدينة بها حروب كما أنها مثل أي مدينة أخرى تعاني من أزمة كورونا موضحا أن جميع الجهات العامة والخاصة ورجال الأعمال تنادوا لمواجهة هذا الوباء وتجهيز مكان مختص لعزل المصابين بالمرض لتجنب انتشاره