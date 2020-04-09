تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس كورونا في الزاوية‎

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، تجيهزها مركز متخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد في مدينة الزاوية.

وبيّن المكتب الاعلامي للوزارة أن السعة السريرية للمركز تبلغ 21 سريرًا، خُصِّصت منها 6 أسرَّة كعناية فائقة، كما يحوي المركز مختبرًا طبيًّا ومخزنًا للمستلزمات الطبية، ودورات مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، وكذلك على غرف للأطباء والتمريض.

كما زُود المبنى بمولد كهربائي ومنظومات لتجديد الهواء، وكاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار حرائق، ومخارج للغازات الطبية، وكذلك بمولدات القدرة غير المنقطعة ( UPS) داخل غرف العناية والمختبر