أبو الغيط: نتمنى أن تسكت المدافع على الجبهات العربية المشتعلة خاصة في ليبيا

ليبيا – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تمنيه أن تسكت المدافع على مختلف الجبهات العربية المشتعلة خاصة في سوريا وليبيا.

الجامعة العربية وفي بياناً لها تلقت المرصد نسخة منه لفتت إلى تصريح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بشأن النداء الذي سبق أن وجهه الأمين العام أحمد أبو الغيط منذ أكثر من أسبوعين من أجل وقف نزيف الأزمات الإنسانية التي زادت حدتها جراء مواجهة وباء كورونا العالمي والذي جاء فيه:”إن كل شدة تنطوي في داخلها على فرصة.وهذه الجائحة التي تُلم بالجميع من دون تمييز ربما تُمثل فرصة للدول التي تُعاني الصراع وتلك التي تُعاني الاستقطاب السياسي الحاد لإعلان هدنة تسمح بمعالجة الموقف وتوقف نزيف الأزمات الإنسانية والمعاناة الاقتصادية التي تُكابدها الشعوب”.

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