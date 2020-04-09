موقع تركي: أردوغان جهز أحد ضباطه للاغتيال في ليبيا حتى لا يكشف علاقته بالمتطرفين

رجحت مصادر مطلعة أنه، تم إرسال ضابط مخابرات تركي، وعقيد متقاعد، لديه معرفة واسعة بالصلات بين حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان والجماعات الجهادية المتطرفة إلى حتفه في ليبيا، من أجل القضاء على شاهد رئيسي على جرائم حكومة الإسلاميين في تركيا.

إعداد للاغتيال في ليبيا

وأكد موقع «نورديك مونيتور» التركي الذي يبث من السويد، والمتخصص في أخبار الحركات الدينية والأيديولوجية والعرقية المتطرفة والجماعات الراديكالية، مع التركيز بشكل خاص على تركيا، أنه وفقًا للمصادر الثلاثة التي يمكنها الوصول إلى المخابرات العسكرية التركية، يُعتقد أن العقيد المتقاعد أوكان ألتناي، الذي قيل أنه قُتل خلال قصف ميناء طرابلس، قد تم إعداده عمداً لاغتياله من قبل المخابرات الوطنية التركية.

وكان لدى أوكان ألتناي اختلافات كبيرة مع فصيل رئيسي داخل وكالة المخابرات التركية، حيث كان يعمل مع الجماعات الجهادية المتطرفة في سوريا، وأبلغ عن أنشطة المخابرات الوطنية التركية السرية لقيادة الأركان العامة مع تسجيل اعتراضاته على تلك الأنشطة.

اجتماعات مع المعارضة السورية

وعمل العقيد ألتناي لسنوات في مديرية المخابرات في هيئة الأركان العامة، وحضر اجتماعات سرية للمعارضة السورية والجماعات المتطرفة مع المسؤولين الأتراك. وأرسلته هيئة الأركان، بسبب عدم ارتياحها لصلات المخابرات الوطنية التركية الوثيقة بالجماعات الجهادية، بما في ذلك المنتسبين إلى تنظيم القاعدة، لحضور هذه الاجتماعات في أنقرة واسطنبول، لمراقبة وتسجيل ما يجري.

وقال أحد المصادر لموقع “نورديك مونيتور”: “لقد كان ألتناي يعرف الكثير من الأسرار، ويمكنه أن يفضح حكومة أردوغان على الملأ في النهاية”، وأضاف مصدر آخر “”العقيد ألتناي اشتبك مرارًا مع كمال إسكنتان، الضابط السابق البالغ من العمر 55 عامًا والذي أصبح الآن رئيسًا لقسم العمليات الخاصة في المخابرات الوطنية التركية”.

عمليات سرية تركية لتسليح مجموعات القاعدة في سوريا

ويحظى إسكنتان بالدعم من قبل وكيل المخابرات الوطنية التركية هاكان فيدان والرئيس أردوغان، وكلاهما استخدم اسكنتان وفريقه الوحشي من ضباط المخابرات لإدارة عمليات سرية لتسليح مجموعات القاعدة في سوريا، وقال مصدر لـ”نورديك مونيتور” مفضلا عدم ذكر اسمه: “إن ألتناي أخبره بأن هؤلاء الرجال خونة حقًا للأمة، فهم لا يتصرفون مثل جهاز مخابرات تركي، بل كمجموعة جريمة منظمة تساعد العناصر المتطرفة في سوريا”.

وأضاف المصدر نفسه: “لقد عاد ألتناي لتوه من حضور اجتماعات بين مسؤولي المخابرات الوطنية التركية والجماعات المتطرفة عندما قال ذلك”، وتفاوض الاجتماع السري، الذي عقد مع ممثلي الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)، على شروط الوصول إلى قبر سليمان شاه، جد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية.

قبر سليمان شاه

وكان قبر سليمان شاه، الذي يقع في الأراضي السورية على بعد 30 كيلومترًا من الحدود التركية، يحرسه حوالي 40 جنديًا تركيًا، ولم يتمكن الجيش التركي من إرسال بدائل أو إمدادات لوجستية لشهور في عام، 2014 لأن مقاتلي داعش أحاطوا بالقبر. كما أن الجنود الأتراك حوصروا بالقرب من القبر، ولم يحدث تغيير الحرس التركي الذي كان يحدث عادة كل شهرين أو ثلاثة أشهر.

وتصف مصادر عسكرية تركية العقيد ألتناي بأنه رجل عسكري ناجح، تعلم اللغة العربية في سوريا، وعمل لاحقًا في الأردن كنائب للملحق العسكري بين عامي 2010 و2012. وبعد عودته إلى تركيا، عمل في مكتب الشرق الأوسط في مقر هيئة الأركان العامة لمدة ثلاث سنوات.

تقاعد ألتناي ومراقبة عمليات المخابرات التركية

وتقاعد ألتناي من الجيش في عام 2015، ولكن تم نقله من قبل الحكومة التركية إلى موقع في المخابرات الوطنية التركية، بناء على نصيحة هيئة الأركان العامة، حتى يتمكن الجيش التركي من الاستمرار في مراقبة عمليات المخابرات الوطنية التركية، وفقًا للتقارير التي قدمها اثنان من المصادر.

وعندما انخرط كمال إسكنتان في تمكين الجهاديين على الأراضي الليبية بأمر من حكومة أردوغان، تم تعيين ألتناي أيضًا في ليبيا. وأوضح أحد المصادر: “لا نعرف الظروف الدقيقة لكيفية قتله، لكني أظن أنه أُعدم لإسكاته في حال تم الكشف عن جرائم حكومة أردوغان والمخابرات الوطنية التركية في المستقبل”.

الجيش الليبي يقصف شحنات الأسلحة بميناء طرابلس

وأشارت التقارير إلى مقتل ألتناي وضابط مخابرات تركي آخر، سنان كافلر، في 18 فبراير 2020 عندما قصف الجيش الوطني الليبي شحنات أسلحة في ميناء طرابلس. وبحسب ما ورد، تم استهداف سفينة تركية كانت تحمل أسلحة وذخائر أثناء رسوها في الميناء، فضلاً عن مستودع حيث يتم تخزين الأسلحة التي جلبتها تركيا. وزعمت المصادر أنه “كل ما نعرفه، فقد تم إعدامهما بشكل منفصل، أو تسربت إحداثياتهما إلى الجيش الوطني الليبي”.

وعندما سُئل عن تقارير مقتل عسكريين أتراك في ليبيا، نفى المتحدث باسم الرئيس أردوغان، إبراهيم كالين، المزاعم في مؤتمر صحفي في 18 فبراير وقال كالين: “تم طرح هذا على جدول الأعمال خلال اجتماع وزاري برئاسة أردوغان. كانت هناك نيران من قبل الجيش الوطني الليبي أخطأت الهدف. كان هناك انتقام فوري مع المزيد من القوة النارية. كانت هذه حادثة وقعت بين عشية وضحاها. بعد انتقامنا، يمكننا القول إن الوضع هادئ للغاية الآن”.

خطأ أردوغان

وكان من الواضح أن مجلس الوزراء أراد التمسك باستراتيجية الإنكار، على أمل أن تتلاشى المزاعم. ومع ذلك، بعد ثلاثة أيام حدث شيء غريب للغاية. حيث كشف الرئيس أردوغان عن غير قصد خلال أحد خطاباته العامة في مدينة أزمير في 22 فبراير 2020. “نحن في ليبيا مع جنودنا الأبطال وفرق من الجيش الوطني السوري (الجيش السوري الحر) للقتال ضد «حفتر». بالطبع لدينا العديد من الشهداء. لكننا قتلنا ما يقرب من 100 من «المرتزقة» رداً على ذلك”.

وقوض أردوغان بشكل فعال قراره الوزاري، بينما كان يحاول التباهي بعدد جنود الجيش الوطني الليبي الذين قتلتهم تركيا في ليبيا. أغضبت تصريحات أردوغان المعارضة، التي سألت لماذا كان غامضًا بشأن عدد الجنود الذين سقطوا، واتهمته بعدم احترام الجنود.

التنكيل بالصحفيين

اتضح فيما بعد أن ألتناي أعيد إلى تركيا، ودفن سرا في مسقط رأسه في مقاطعة “أيدين” في غرب تركيا. تم الإبلاغ عن الدفن من قبل اثنين من الصحفيين باتوهان جولاك ومراد أجيريل، الذين يعملان في صحيفة “ينجاك” التركية، عندما نشرا الأخبار على حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي في 23 فبراير الماضي. اخترقت المخابرات الوطنية التركية حسابات هذين الصحفيين باستخدام البنية التحتية لشركة الهاتف المحمول، وحذفوا رسائلهما دون علم أو موافقة الصحفيين.

وعلى الرغم من أنهم لم يحددا ألتناي كعميل للمخابرات الوطنية التركية، فإن قصة مقتله في ليبيا وحدها كانت كافية لإثارة قلق إسكنتان وعصابته، الذين أرادوا التخلص من أي أثر للمعلومات حول مقتل ألتناي. تم القبض على الصحفيين وسجنا فيما بعد بتهم كاذبة.

أردوغان يخفي تفاصيل مقتل جنوده في ليبيا

وأعلن عضو البرلمان التركي اليميني المتطرف، أوميت أوزداك، في 26 فبراير، والذي تربطه صلات بالمخابرات الوطنية التركية، في البرلمان التركي أن اثنين من عملاء المخابرات الوطنية التركية “استشهدا” في ليبيا، وألقى باللوم على حكومة أردوغان في عمليات القتل. وتسأل أوزداك: “لماذا يحاول إردوغان إخفاء التقارير عن الشهداء؟”.

هذا يؤكد التنافس المستمر بين الفصائل داخل جهاز المخابرات التركية. ففي حين أراد فريق إسكنتان إخفاء الحقيقة، أراد فصيل آخر، تابع لـ ألتناي، الكشف عن جميع التفاصيل.

دفن سري للتغطية على مقتلهما

ونشر موقع “أودا تي في” الإخباري التركي، قصة عن عملاء المخابرات الوطنية التركية القتلى، ونشر صورًا من مراسم الدفن. تم سجن اثنين من الصحفيين من الموقع، بينما منعت هيئة الاتصالات التركية الوصول إلى الموقع بموجب أمر من القاضي. بذلت حكومة أردوغان، ورجاله في المخابرات الوطنية التركية، جهودًا كبيرة لقمع أي معلومات حول مقتل العقيد ألتناي في ليبيا، مما يثير المزيد من الشكوك حول دوافعهم.

ومن المثير للاهتمام أن دفن ألتناي لم يكن متماشيا مع المراسم الاحتفالية الممنوحة للشهداء في تركيا، مما أثار غضب الجيش التركي. كما نشر زملاؤه من سنوات الكلية العسكرية، صورة إكليلا من الزهور على فيسبوك، معربين عن حزنهم لوفاته، ومن جهة أخرى دفن ضابط المخابرات سنان كافلر، والذي عمل في المخابرات الوطنية التركية لمدة أربع سنوات، بهدوء أيضا في مسقط رأسه بلدة أخيسار، الواقعة في مقاطعة مانيسا في غرب تركيا. كما أنه لم يتم وضع علامة باسمه على قبره.