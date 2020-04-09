الحويج: شرعنا في استئجار فنادق بعدة دول لتسكين الليبيين العالقين بالخارج

أكد وزير الخارجية عبد الهادي الحويج اليوم الخميس أن رئاسة مجلس الوزراء شرعت في استئجار عدد من الفنادق بعدد من الدول لتسكين الرعايا الليبيين بالخارج لحين أن تقرر اللجنة الطبية الاستشارية عودتهم للبلاد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية أن الحويج استعرض خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي نتائج أعمال لجنة الأزمة بالوزارة والمتعلقة بأوضاع الليبيين العالقين بالخارج موضحا آليات عمل اللجنة في تسكين المواطنين الليبيين الذين علقوا في عدد من دول العالم بسبب قرار قفل الحدود البرية والبحرية والجوية في 19 مارس الماضي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وأكدت اللجنة ضرورة العمل على تسكين كافة هؤلاء المواطنين الذين علقوا في الخارج لحين تقرر اللجنة الطبية الاستشارية إمكانية العودة بهم إلى ليبيا عقب زوال الخطر الراهن وتسكينهم في أماكن مخصصة للحجر الطبي والتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

وشددت اللجنة على ضرورة تفقد كافة الرعايا الليبيين في الخارج وتسهيل كافة ظروفهم الحياتية والمعيشية في البلدان التي علقوا بها بما يكفل عدم إصابة أي منهم بالمرض.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أوضاع المخزون الاستراتيجي من الثروة الزراعية والحيوانية والبحرية بما يكفل الاكتفاء الذاتي من الإنتاج لحين تخطي الأزمة في حال طالت.

وبحثت اللجنة مع الوزير كيفية الاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية خاصة في دوائر إنتاج الحبوب في مناطق جنوب البلاد، والعمل على زيادة الإنتاج ومنع التصدير، وتحويل الحبوب إلى منتوجات الدقيق لضمان وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة طويلة تحسبا لأي طارئ.

كما بحثت اللجنة آليات الاستفادة من المشاريع العسكرية الزراعية ومشروع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في تنمية المحاصيل الزراعية للاكتفاء الذاتي، وكذلك تشغيل كافة صوامع طحن الحبوب خلال هذه المرحلة.

وقررت اللجنة اتخاذ العديد من الخطوات العاجلة في هذا الصدد، مؤكدة مواصلتها لكافة الجهود التي تكفل عدم انتشار الوباء، وكذلك تضمن توفير السلع والمحروقات والدواء لكافة المواطنين في مختلف ربوع البلاد.