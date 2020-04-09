بريطانيا: على الأطراف الليبية وقف إطلاق النار وضبط النفس لمواجهة كورونا

أكدت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، أنها ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا من خلال عملية “إيريني”، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.

وقالت البعثة البريطانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، على حد قولها، مطالبة جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف القتال، من أجل مواجهة وباء كورونا.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قد قرر، الأسبوع الماضي، إطلاق العملية العسكرية “إيريني”، اعتبارا من الأول من شهر أبريل الجاري، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وأوضح الاتحاد، في بيان، عبر صفحته الرسمية، أن “إيريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.