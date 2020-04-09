عمليات الكرامة: استهداف تجمعات وآليات عسكرية بمعسكر الرحبة في تاجوراء ومحمية صرمان

طرابلس 09 أبريل 2020 (وال)- أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الخميس، أن وحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة؛ استهداف تجمعات الميليشيات وآلياتها في معسكر الرحبة بمنطقة تاجوراء، وإلحاقها خسائر كبيرة في الآليات والأفراد.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة – عبر صفحته الرسمية – إن وحدات العسكرية استهدفت أيضًا محمية صرمان عقب تهديد الميليشيات لمدن : صرمان، صبراتة باستهدافها لرفضها لوجود المليشيات ووقوفها مع القوات المسلحة ودعمها في الحرب على الإرهاب. (وال- طرابلس) ر ت

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