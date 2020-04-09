همومه يكشف آلية تواصل أعضاء مجلس الدولة في ظل كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

09 April, 2020

كشف عضو مجلس الدولة أحمد همومه آلية تواصل الأعضاء في ظل عدم قدرتهم على التجمع بعدد كبير في مكان واحد تحسبا لوباء كورونا.

وقال همومه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه “رغم قلة الحالات التي ظهر عليها أعراض وباء كورونا في ليبيا إلا أن أعضاء المجلس ملتزمون بالتعليمات الصارمة التي نوه عليها المركز” موضحا أن الأعضاء يقومون بالتواصل إلكترونياً من خلال غرفة خاصة للتباحث في الأمور الحساسة التي تمس الشأن المحلي والدولي كما يتم التواصل المباشر للجان المجلس لأنها قليلة العدد متخذين في ذلك كل سبل الاحتياط والوقاية من هذا المرض الذي يعصف بدول العالم الآن ومن بينهم ليبيا.