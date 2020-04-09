إجراءات وقائية تلقى استحسان مُراجعي معهد الأورام بصبراتة

تجولت كاميرا 218 داخل أروقة المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة للوقوف على استعدادات المعهد واستمرار العمل بالأقسام.

ويسير العمل بشكل انسيابي داخل المعهد القومي الذي اختار فريقه الطبي أن ينحاز للوطن والمواطن في ظل هذه الظروف الصعبة إثر تفشي فيروس كورونا.

وحرصا منهم على سلامة المراجعين والأطقم الطبية، قام العاملون داخل المعهد بإنشاء خيمة استقبال بالخارج لفحص المراجعين قبل دخولهم للمركز.

ولاقت هذه الخطوات الاحترازية استحسان وقبول المراجعين ممن تمكنوا من تلقي الخدمات الطبية بسهولة ويسر في المركز.

جنود قطاع الصحة في معهد الأورام القومي بصبراتة يرابطون داخل المركز لأداء مهمتهم الإنسانية وتقديم يد العون للمرضى والمراجعين في مشهد يعكس وعي وتعاون وتضحيات الكوادر الطبية في ليبيا وحسهم العالي بالمسؤولية تجاه الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية