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رغم العراقيل.. إطلاق حملات نظافة وتعقيم في ترهونة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتابع إدارة خدمات النظافة العامة في مدينة ترهونة، بأقل الإمكانات، عملها اليومي داخل وخارج الحدود الإدارية للمدينة، حيث قام المكتب بعدة حملات نظافة وتعقيم بمختلف المناطق داخل البلدية.

ويعيش مكتب النظافة معاناة كبيرة من ناحية توقف الآليات اللازمة وبعض الأدوات التي يتطلبها العمل، وتأخر مرتبات العاملين لمدة تزيد عن العشرة أشهر رغم مناشدات القائمين على المكتب التي لم تتوقف من أجل توفير الإمكانات لهم حتى يستمر المكتب في أداء مهامه.

وتعمل مكاتب خدمات النظافة في ربوع ليبيا في ظل جائحة كورونا بطاقات مضاعفة ما يوجب على الدولة الوقوف إلى جانبها وتوفير كافة الإمكانات لهم للحد من انتشار فيروس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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