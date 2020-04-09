«العليا لمكافحة كورونا» تبحث أوضاع العالقين في الخارج وتأمينهم صحيا واجتماعيا

بحثت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية رقم 127 لسنة 2020 ميلادي، برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، اليوم الخميس، أوضاع المواطنين العالقين في الخارج، والمخزون الغذائي الاستراتيجي لحين تخطي أزمة الوباء.

وشارك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، بحضور وكيل وزارة الزراعة وعدد من المستشارين.

واطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي، اللجنة العليا على نتائج أعمال لجنة الأزمة بالوزارة والمتعلقة بأوضاع الليبيين العالقين بالخارج.

وأوضح الحويج، آليات عمل وزارة الخارجية لتسكين المواطنين الليبيين العالقين في عدد من دول العالم بسبب قرار قفل الحدود البرية والبحرية والجوية في 19 مارس الماضي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وشددت اللجنة، ضرورة العمل على تسكين كافة هؤلاء المواطنين العالقين في الخارج لحين صدور تقرير اللجنة الطبية الاستشارية حول إمكانية عودتهم إلى أرض الوطن عقب زوال الخطر الراهن وتسكينهم في أماكن مخصصة للحجر الطبي والتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

ولفت اللجنة، إلى أن هناك ضرورة لتفقد كافة الرعايا الليبيين في الخارج وتسهيل كافة ظروفهم الحياتية والمعيشية في البلدان بما يكفل عدم إصابة أي منهم بالمرض.

وأكد وزير الخارجية، شروع رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية، في استئجار عدد من الفنادق بالدول المختلفة لتسكين الرعايا الليبيين بالخارج لحين عودتهم للبلاد.