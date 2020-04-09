صرف مرتبات الموظفين في الجفرة “قريبا”

أفاد مراسل قناة “218” في مدينة هون اليوم الخميس، بأن مكتب مراقبة الخدمات المالية في بلدية الجفرة، شرع في العمل على إعداد مرتبات شهري فبراير ومارس لكافة العاملين في القطاعات العامة.

وأضاف المراسل أن مرتبات العاملين ستكون جاهزة خلال الفترة القليلة المقبلة وستتم إحالتها للمصارف التجارية كلا حسب إجراءاته المصرفية وفقا لما هو معمول به.

وكان مكتب مراقبة الخدمات المالية في هون قد أنهى قبل أيام إعداد مرتبات شهر يناير لكافة العاملين في الجهات العامة.

ويعمل في ليبيا نحو 1.8 موظف في القطاع العام ويبلغ إجمالي مرتباتهم الشهرية نحو ملياري دينار.

وكان قد أعلن مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق تنفيذ أذونات مرتبات شهر مارس للمؤسسات العامة، وبعد ذلك أعلنت أغلب مكاتب مراقبة الخدمات المالية إتمام إجراءات العاملين في بعض البلديات وإحالتهم للمصارف التجارية.

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