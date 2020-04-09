كشف حقيقة تسجيل وفيات بكورونا داخل سجون الحكومة الليبية

نفى الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية الملازم أول الصديق الزاوي الأخبار المتداولة بشأن وجود حالات وفيات جراء فيروس كورونا في مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة الليبية.

وأوضح الزاوي خلال مؤتمر صحفي عقد داخل سجن الكويفية رفقة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أنه تم الكشف الطبي الأولي على جميع النزلاء داخل مؤسسات الإصلاح كإجراء احترازي ضد تفشي الفيروس.

ومن جهتها قالت رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف إنه تم التأكيد على عدم وجود حالات وفاة جراء فيروس كورونا داخل السجون وكانت الوفيات كلها طبيعية.

يُشار إلى أن ليبيا سجلت حتى الآن 21 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مُقابل 8 حالات شفاء، بينما توفيت حالة واحدة مصابة بالفيروس.

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