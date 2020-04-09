“الوفاق” تدعم بني وليد بـ4 سيارات لمجابهة كورونا

تسلمت بلدية بني وليد أربع سيارات مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد عميد بلدية بني وليد سالم انوير أن البلدية تواصل أعمالها وجهودها مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني من أجل توفير كل ما تحتاجه اللجنة لمكافحة الوباء داخل المدينة.

وتأمل بلدية بني وليد من الجهات المسؤولة في الحكومة مواصلة دعم البلديات بالإمكانيات لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت غرفة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا في بلدية بني وليد، قبل نحو أسبوعين، أن المدينة في حالة حجر صحي في إطار الإجراءات المتخذة تجاه الفيروس المستجد.

ودعت اللجنة في جملة من القرارات اتخذتها، المرافق الصحية والعناصر الطبية والطبية المساعدة والأجهزة الأمنية والعسكرية، أن تكون في حالة نفير عام طيلة الـ24 ساعة.

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