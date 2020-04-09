«زعبية» و«بحير» يتبرعان لمستشفى الجلاء الطبي بطرابلس لمكافحة «كورونا»

تبرع نجم فريق الاتحاد والمنتخب الليبي السابق محمد زعبية، ببعض المواد لمراكز الجلاء للولادة وأمراض الأطفال والنساء في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في مساهمة منه للقضاء على فيروس كورونا، كما تبرع الممثل أصيل بحير، ببعض الأدوات هو الآخر.

وكتب مستشفى الجلاء الطبي، منشور عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، شكر فيه للاعب والممثل على هذه المبادرة التي أطلق عليها حملة شباب طرابلس التطوعية للتبرع”.

وأكدت مصادر أن نجم فريق الاتحاد والممثل الشاب قدموا معدات طبية ووقائية من أجل المرضى وحماية المهنيين الذين يواجهون الفيروس.

وكان زعبية قد قرر التكفل بـ20 أسرة تحتاج إلى الإعانة خلال شهر رمضان المقبل، في إطار الحملة التي أطلقها عدد من نجوم الكرة الليبية وشارك فيها أغلب اللاعبين المحترفين والمحللين، في مقدمتهم حمدو الهوني وسند الورفلي وأنيس سلتو ومحمد الطبال وغيرهم كثر.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا إلى 8 حالات.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم اليوم 19 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» وكانت كافة النتائج سلبية”.

ولفت البيان إلى أن العينات كانت من ضمنها الحالة الأولى بمدينة مصراتة وظهرت سلبية بعدما تماثلت للشفاء إلى جانب 5 حالات من المخالطين.