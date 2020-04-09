استهداف تجمعات للمليشيات كانت تتجهز لشن عدوان على صبراتة وصرمان

طرابلس-العنوان

استهدفت القوات المسلحة اليوم الخميس تجمعًا لمليشيات الوفاق في معسكر الرحبة بتاجوراء ومحمية صرمان كان تمهد لشن هجوم على مدنتي صرمان وصبراتة. وأدى الاستهداف، إلى تدمير عدد من الآليات ومقتل عدد من عناصر المليشيات.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، “استهداف تجمعات الميليشيات وآلياتها في معسكر الرحبة تاجوراء ومحمية صرمان بعد تهديدها لمدن صرمان وصبراتة بالهجوم عليها وخسائر كبيرة في الآليات والأفراد”.

وكانت قوات الدفاع الجوي قد اسقطت طائرتين مسيرتين تركيتين، حاولتا شن غارات جوية على مواقع القوات المسلحة، حيث تم أسقطت الأولى في أجواء قاعدة عقبة بن نافع الجوية بالوطية والثانية جنوب شرق العاصمة فوق محور عين زارة.