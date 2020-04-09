الحكومة الليبية تضع خطة عاجلة لتأمين البلاد بالمخزون الغذائي الاستراتيجي لمواجهة كورونا

قدم وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية الدكتور حسن الزيداني، اليوم الخميس، عرضا وافيا لاستعدادات الحكومة لأزمة كورونا والمخزون الغذائي الاستراتيجي لتأمين البلاد لحين تخطي أزمة الوباء، خلال اجتماعه مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وبحثت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، اليوم الخميس، أوضاع المواطنين العالقين في الخارج، والمخزون الغذائي الاستراتيجي لحين تخطي أزمة الوباء، بمشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني،وحضور وكيل وزارة الزراعة وعدد من المستشارين.

وناقشت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مع وزير الزراعة، أوضاع المخزون الاستراتيجي من الثروة الزراعية والحيوانية والبحرية بما يكفل الاكتفاء الذاتي من الإنتاج لحين تخطي الأزمة في حال طالت مدتها الزمنية.

وبحثت اللجنة مع الوزير، كيفية الاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية خاصة في دوائر إنتاج الحبوب في مناطق جنوب البلاد، والعمل على زيادة الإنتاج ومنع التصدير، وتحويل الحبوب إلى منتوجات الدقيق لضمان وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة طويلة تحسبا لأي طارئ.

كما بحثت اللجنة، آليات الاستفادة من المشاريع العسكرية الزراعية ومشروع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في تنمية المحاصيل الزراعية للاكتفاء الذاتي، وكذلك تشغيل كافة صوامع طحن الحبوب خلال هذه المرحلة.

وقررت اللجنة اتخاذ العديد من الخطوات العاجلة في هذا الصدد، مؤكدة مواصلتها لكافة الجهود التي تكفل عدم انتشار الوباء، وكذلك تضمن توفير السلع والمحروقات والدواء لكافة المواطنين في مختلف ربوع البلاد.