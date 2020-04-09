الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 200 ألف فرد جراء الاشتباكات

أعلن مكتب المنظمة الدولية لهجرة نزوح أكثر من 200.000 فرد خلال السنة الماضية منذ اشتعال فتيل الصراع في ليبيا.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن عدد النازحين من طرابلس بلغ 150.000 حالة من إجمالي حالات النزوح إلاّ أنّ بعض المناطق الأخرى المتأثرة من النزاع في البلاد مثل مرزق وسرت وأبو قرين قد أجبرت أفرادا آخرين على مغادرة مساكنهم.

وأضاف البيان لاتزال الأعمال العدائية مستمرة طيلة هذا الأسبوع في العاصمة طرابلس دون أن تخفّ وطأتها، مبينا أنها ألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية بما فيها مرفق صحي من بين المرافق الصحية القليلة التي لا زالت مفتوحة في المدينة وهو مستشفى الخضراء الذي يُعالج مصابين بفيروس كوفيد 19 فيه.

وأفاد رئيس المنظمة الدولية للهجرة “بعثة ليبيا” فدريكو صودا، “أنّ الوضعية الإنسانية في ليبيا لم تشهد حالة أسوأ من هذه منذ أن بدأ النزاع السنة المنقضية” مضيفا “لم تكن الاحتياجات في يوم من الأيام أكبر مما هي عليه اليوم ولم تكن الظروف محفوفة بالمخاطر كحالها اليوم وعلى الرغم من نداءات وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لا زالت المعارك محتدمة وسط مخاوف جدية من تفشي كوفيد-19.”

وأضاف البيان أنه منذ شهر أبريل 2019، ألحق النزاع أضرارا واسعة النطاق بمرافق الصحة وبالهياكل الأساسية الأخرى في طرابلس وجعل عشرات الآلاف من الأسر الليبية النازحة ومن المهاجرين، الذين من بينهم من هو محتجز، يعيشون ظروفا عصيبة للغاية مردفا يسكن أغلبية هؤلاء الأفراد الأكثر عرضة للخطر في مساكن مكتظة ولا يتحصلون على خدمات الرعاية الصحية إلاّ بصورة محدودة ناهيك عن أنّ خطر القصف يهدد أرواحهم في كلّ لحظة.

وتابع البيان “إنّ الوضعية الأمنية تستدعي مزيدا من المساعدات الإنسانية ولكنّها أيضا تجعل مهمّة العاملين في المجال الإنساني في الوصول إلى السكان الأكثر ضعفا محفوفة بالمخاطر أكثر من ذي قبل” مضيفا “اقترنت التحديات الأمنية الآن بالمخاوف الصحية الخطيرة المتعلقة بالتفشي المحتمل لفيروس كوفيد-19 وخاصة في مراكز الإيواء” وأردف “سجلت ليبيا الإصابة المؤكدة الأولى بفيروس كوفيد-19 في يوم 24 مارس. وإلى حد الآن، تأكدت إصابة 20 شخصا”.

وزاد البيان “يقبع ما لا يقلّ عن 1.500 فردا داخل مراكز إيواء ليبيا، يوجد آلاف مؤلفة من المهاجرين الآخرين تحت قبضة المهرّبين والمتاجرين في ظروف أشدّ سوء من غيرهم إذ أنّ المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تصل إليهم”.

وشدد البيان “على ضرورة حماية أرواح المدنيين وعلى ضرورة إنشاء ممرات آمنة للفارّين من النّزاع وللعاملين في المجال الإنساني خاصة في ظلّ هذا الوباء العالمي السريع الانتشار” مضيفا “لا بدّ من إدماج جميع الفئات الضعيفة من السكان في الاستجابة الصحية وفي التدابير المتوخاة من أجل إيقاف انتشار فيروس كوفيد-19 وبما فيها الوقاية والتحليل والعلاج”.

وأضاف البيان أن المنظمة الدولية للهجرة عكفت على القيام بعمليات تعقيم وتطهير دورية في مراكز الإيواء وفي نقاط الإنزال وعلى توفير مستلزمات نظافة صحية للمهاجرين في مراكز الإيواء وتابع تقترن هذه الجهود بحملات التوعية وبدورات الثقافة الصحية التي تستهدف المهاجرين والنازحين على حد السواء ومن خلال عيادتها المتنقلة، تواصل فرق الصحة الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة تقديم المساعدات الطارئة والرعاية الصحية الأولية بما فيها فحص أعراض فيروس كوفيد-19.