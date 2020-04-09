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«بركان الغضب»: مقتل عامل من غانا وإصابة 6 آخرين جراء قصف استهدف غوط الرمان بتاجوراء

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مقتل عامل من غانا وإصابة ستة عمال آخرين نتيجة قصف قوات تابعة للقيادة العامة منطقة غوط الرمان بتاجوراء قبل قليل من مساء اليوم الخميس.

وأوضح المركز الإعلامي للعملية عبر صفحته على «فيسبوك» أن المصابين الستة من النيجر وغانا، أصيبوا جميعاً بشظايا في مناطق مختلفة من الجسم، مشيرا إلى أنه «بُترت رجل أحد العمال وكُسرت يد آخر».

ونشر المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» صورا لضحايا القصف وهم يتلقون العلاج، مشيرا إلى أن القصف أسفر أيضا عن إصابة ليبيين اثنين وتضرر سيارتهما.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ياحرام قال ايه الجيش الوطنى يقصف بدقة اليات عسكرية ويدمرها ولا يموت سوى عمال من النيجر كلام خرفان غبية رايناها بالامس تهدد باستهداف الاهداف المدنية وتقصف سيارات الدقيق والبنزين بلا خجل بينما يقصف اهداف عسكرية تظن انها محمية بمنظومة دفاع جوى لا قيمة لها امام نسور جو مدربين على الافلات منها وتدميرها

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