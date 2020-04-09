أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة أن المياه ستنقطع هذه الليلة عن بعض مناطق العاصمة طرابلس.

وأوضح الجهاز في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أنه “بعد حادثة الاقتحام المسلح لموقع محطة التحكم بالتدفق الشويرف في 6 أبريل الماضي وإيقاف أعمال التشغيل وضخ المياه من حقول الآبار بسبب التهديد وانقطاع المياه عن المدن والمناطق، ولظروف فنية تعذر غلق صمامات التحكم بالتدفق بموقع الشويرف بنسبة 100 % مما ترتب عنه تسرب المياه من إحدى الصمامات من القاطع الجنوبي لأنابيب النقل التي ما زالت ممتلئة بالمياه في حينها عبر المسار الأوسط إلى خزان الموازنة بترهونة وحدوث فيضان للمياه بالخزان ما استوجب تشغيل مضخة بمحطة الضخ لتصل المياه إلى بعض مناطق مدينة طرابلس اليوم متوقعا أن تنقطع المياه هذه الليلة من جديد عند نفاد حجم المياه بخزان الموازنة.

وأكد الجهاز استمرار تعنت ورفض المجموعة التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالتدفق الشويرف وإصرارها على عدم إعادة التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك إلى حين تحقق مطالبهم الشخصية والفئوية واستمرار التهديد من طرفهم بقوة السلاح للعاملين بموقع محطة التحكم بالتدفق مشيرا إلى أن بعض الجهات والخيرين يقومون بجهد بشأن التفاوض مع بلدية الشويرف للوصول إلى تسوية وإنهاء هذه الأزمة وإعادة التشغيل وضخ المياه للمدن والمناطق.