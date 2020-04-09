بيان هام صادر عن جهاز النهر الصناعي العظيم

أصدر جهاز النهر الصناعي توضيحاً هاماً بشأن وجود تسرب للمياه عقب رفض المجموعة التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالتدفق بمنطقة الشويرف.

وفيا يلي نص التوضيح:

بعد حادثة الإقتحام المسلح لموقع محطة التحكم بالتدفق الشويرف بتاريخ 2020/04/06م. وإيقاف أعمال التشغيل وضخ المياه من حقول الآبار بسبب التهديد وإنقطاع المياه عن المدن والمناطق ، ولظروف فنية تعذر غلق صمامات التحكم بالتدفق بموقع الشويرف بالنسبة 100 % مما ترتب عنه تسرب المياه من إحدى الصمامات من القاطع الجنوبي لأنابيب النقل الذي ما زالت ممتلئة بالمياه في حينها عبر المسار الأوسط إلى خزان الموازنة بترهونة وحدوث فياضان للمياه بالخزان وبالتالي إستوجب تشغيل مضخة بمحطة الضخ لتصل المياه إلى بعض مناطق مدينة طرابلس اليوم ونتوقع أن تنقطع المياه هذه الليلة من جديد عند نفاذ حجم المياه بخزان الموازنة.

كما نؤكد من جديد على إستمرار و تعنت ورفض المجموعة التي إقتحمت موقع محطة التحكم بالتدفق الشويرف بتاريخ 2020/04/06م. إعادة التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الإستهلاك إلى حين تحقق مطالبهم الشخصية والفئوية وإستمرار التهديد من طرفهم بقوة السلاح للعاملين بموقع محطة التحكم بالتدفق ، مع وجود جهود تبذل من بعض الجهات والخيرين بشأن التفاوض مع بلدية الشويرف للوصول إلى تسوية وإنهاء هذه الأزمة وإعادة التشغيل وضخ المياه للمدن والمناطق.

حفظ الله ليبيا

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