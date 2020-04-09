«الرصد والتقصي» بنغازي يتابع إجراءات الوقاية من «كورونا»

قام فريق الرصد والتقصي المتمركز بعيادة بنغازي المدينة اليوم الخميس، بجولة ميدانية لمقر الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية “صندوق الزكاة بمنطقة سيدي حسين”.

وقال المستشار القانوني بإدارة الخدمات المركزية بنغازي علي منصور العمامي، لـ«وكالة الأنباء الليبية»: “نقوم بفحص وترصد الاستجابة السريعة، واليوم قمنا بجولة ميدانية لمقر وزارة شؤون الزكاة بمنطقة سيدي حسين، بحضور عدد من الموظفين والموظفات بالتنسيق مع منسقات التثقيف الصحي، وطبيب مكافحة العدوى”.

وأضاف العمامي “تخللت الزيارة إلقاء محاضرات التوعية والتثقيف الصحي، وكيفية طرق الوقاية، وكيفية انتقال العدوى وكيفية إتباع الإجراءات الوقائية السليمة، وتصدى لمواجهة جائحة كورونا”.

بدورها، قالت منسقة التوعية والتثقيف الصحي وعضو فريق الاستجابة السريعة بنقطة التمركز بعيادة بنغازي المدينة نعمة جمعة العود: “يتكون فريقنا من طبيب مكافحة العدوى، وفني معمل، ورئيس الفريق، والمثقف الصحي، ويعتبر دورنا لهذه المؤسسات؛ تقديم وتوضيح عن قرب كيفية توصيل التوعية والتثقيف الصحي، لأن الأساس في البرنامج هو الوعي الصحي”.

من جهته، قال طبيبة مكافحة العدوى بإدارة الخدمات الطبية حواء جميل بودراع: “دورنا اليوم بمقر وزارة شؤون الأوقاف تثقيف بطرق العدوى والأعراض التي تظهر علينا، وكيف نحمي أنفسنا بشكل يومي، والمحافظة على النظافة الشخصية، وغسل اليدين بشكل الجيد، ومنع الاحتكاك بالناس، وكيفية وضع مسافة بينك وبين شخص أخر، وإتباع الإجراءات السليمة”.

أما أخصائي التغذية ريم المهدوي، فأكدت أن حملة التوعية جاءت حول خط الأول للدفاع في الجسم، وهو رفع المناعة ومن الضروري أن يكون الغداء متوازن؛ بمعنى نأخذ من جميع المعادن فيتامينات والبروتينات كاملة، وننصح بشرب الماء بكمية، والمشروبات الساخنة كالزنجبيل، الليمون، الشاي الأخضر، وأي مادة بها مضادات الأكسدة نستعملها؛ لكي ترفع المناعة.

وتابعت المهدوي “تناول فيتامين A, وفيتامين D (فيتامين الشمس)، وفيتامين C بالدرجة الأولى؛ موجود في الخضروات الخضراء، والليمون والبرتقال والفلفل الحار، والفلفل الحلو، والكركم وهو نوعان (البنفسجي والأخضر)، الذي يرفع نسبة المناعة، ومضادات الأكسدة، ويقوم بتزويد ساعات حرارية أكثر ومناعة ومنح طاقة جيدة وفيتامين D, والكالسيوم”.