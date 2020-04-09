

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

09 April, 2020

أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق ، مقتل عامل من غانا وإصابة ستة عمال آخرين نتيجة قصف قوات تابعة للقيادة العامة منطقة غوط الرمان بتاجوراء قبل قليل من مساء اليوم الخميس.

وأوضح المركز الإعلامي للعملية ،أن المصابين الستة من النيجر وغانا، أصيبوا جميعاً بشظايا في مناطق مختلفة من الجسم، مشيرا إلى أنه «بُترت رجل أحد العمال وكُسرت يد آخر ،كما نشر صورا لضحايا القصف وهم يتلقون العلاج، مشيرا إلى أن القصف أسفر أيضا عن إصابة ليبيين اثنين وتضرر سيارتهما.