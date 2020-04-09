هروب قوات الوفاق تاركة خلفها جثث مسلحيها في محور عين زارة

أخبار ليبيا24

بثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلًا مصورًا يظهر جثثًا تركتها قوات الوفاق خلفها بعدما فرارها من مواقعها في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

ويظهر التسجيل، الذي صور بواسطة كاميرا طائرة مُسيرة، نحو ست جثث من عناصر قوات الوفاق بالمواقع التي سيطرت عليها قوة عمليات إجدابيا.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، “الوحدات العسكرية بقوة عمليات إجدابيا التابعة للقوات المُسلحة تقوم بتمشيط عددٍ من المواقع التي أحكمت السيطرة عليها في محور عين زارة وتعثر على جثث لعدد من عناصر الحشد المليشياوي المدعوم تركياً؛ والتي تُركت من قبل عناصر الحشد الذين لاذوا بالفرار”.

وكان الجيش الوطني قد ذكر يوم الأحد إنه ألحق خسائر كبيرة في صفوف قوات الوفاق بمحور وادي الربيع وجزء من محور المشروع جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن وحدات الجيش أحصت جثت 41 قتيلًا من مسلحي الوفاق وجدت متروكة بعد فرار قوات الوفاق.

وأفادت عمليات الإعلام الحربي، أن العثور على الجثث جاء بعد تمكن وحدات الجيش من صد هجوم لقوات الوفاق المدعومة من تركيا كانت قد حاولت التقدم إلى مراصد الجيش الوطني بمحور وادي الربيع ومحور المشروع.

هذا وأعلن الجيش الوطني اليوم الخميس استهداف تجمعًا لمسلحي الوفاق في معسكر الرحبة بتاجوراء ومحمية صرمان كانت تمهد لشن هجوم على مدينتي صرمان وصبراتة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن الاستهداف أدى إلى تدمير عدد من الآليات ومقتل عدد من عناصر قوات الوفاق.

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