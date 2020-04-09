

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

09 April, 2020

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي في الإيجاز الصحفي ،اليوم الخميس ،عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ،ليرتفع العدد الجملي للإصابات ،أربع حالات.

وقال أحمد الحاسي ،إنه تم استلام 62 نتيجة، 59 حالة منها سالبة، و ثلاث حالاتموجبة، و24 عينة ماتزال تحت الإجراء ،مشيرا أنه تم منذ صباح يوم أمس الأربعاء وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس ، إجراء فحص لعدد 86 حالة مشتبه بها.

و أكد الحاسي أن الوضع الوبائي المحلي لازال جيدا ،و جميع نقاط الرصد مفعلة ،كما ان فرق الرصد والتقصي تتتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.

كما اشار الحاسي أن الهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة، سلم عدد 60 سلة غذائية لسكان شارع الحالة الصفرية الذين يخضعون حاليا للحجر الصحي المنزلي الإجباري ،كما تم تدريب عدد 15 عنصرا طبيا على آليات عمل جهاز التنفس الصناعي.