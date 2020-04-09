تصاعد الأدخنة من مخازن ذخيرة «الرحبة» التي تسيطر عليها مليشيا «البقرة»

قال مراسل “الساعة 24″ إن ألسنة اللهب والأدخنة تصاعدت من مخازن الذخيرة في الرحبة، مساء اليوم الخميس، الذي يتمركز به ميليشيا مسلحة يقودها المدعو ” بشير خلف الله” الشهير بالبقرة، بمنطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

وشن سلاج الجو التابع للقوات المسلحة الليبية، عدة ضربات استهدفت تمركزات للمليشات والمرتزقة السوريين ومخازن للذخيرة بمدينة مصراتة ومنطقة ابوقرين وتاجوراء.

وكان الطيران التركي المسير، قد قصف مدينة بني وليد، في وقت سابق، وتسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، بحسب ما أكده شهود عيان، الذين أوضحوا أن الطيران التركي المسير شن 11 غارة على منطقتي تنيناي وأشميخ جنوب بني وليد وهو مجموع غارات في 72 ساعة فقط.