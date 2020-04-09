عقوب: فرق الرصد تقوم بعملها بمهنية وتم حصر المخالطين للحالة المصابة

عقوب: فرق الرصد تقوم بعملها بمهنية وتم حصر المخالطين للحالة المصابةقال وزير الصحة عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، إن فرق الرصد والتقصي قامت بعملها بكل شفافية ومهنية بتعاون تام من الجهات الأمنية والقوات المسلحة.

عقوب أشار إلى أنه تم نقل المريض إلى مستشفى الهواري الذي يعتبر النقطة الأولى لرصد الحالات الموجبة في مدينة بنغازي بعد تحديد سكناه وحصر المخالطين له ومتابعة سير السفر للمريض من البداية إلى النهاية.

وأضاف عقوب أن وزارة الصحة توصي بالاستمرار في الحظر المفروض والالتزام بتعليمات السلطات الصحية والأمنية، والاستمرار في حجر المدن بالقوة لتسهيل مهام وزارة الصحة.

وشدد عقوب على ضرورة التعاون بين كل الجهات ذات العلاقة بكل مهنية كل حسب اختصاصه، كما أكد على ضرورة الحزم في قفل الحدود لأهمية ذلك.

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