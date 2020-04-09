إصابات جديدة في بنغازي بفيروس كورونا

بنغازي-العنوان

سجلت بنغازي اليوم الخميس 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة بشكل رسمي في المدينة إلى 4 حالات.

وبتسجيل هذه الحالات الجديدة أصبح عدد الحالات المؤكدة رسميًا في عموم البلاد إلى 24 حالة بينها حالة وفاة واحدة وعدد 8 حالات شفاء.

وقال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتور أحمد الحاسيـ في إيجاز صحفي اليوم الخميس إن الوضع الوبائي المحلي لازال جيدًا، مشيرًا إلى أن جميع نقاط الرصد مفعلة.

وأفاد أنه، منذ صباح الأمس وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس تم إجراء فحص لعدد 86 حالة مشتبه بها بمعمل كوفيد19. وأوضح، تم استلام 62 نتيجة، 59 حالة منها سالبة، وثلاث حالات موجبة، و24 عينة ماتزال تحت الإجراء.

وأكد الحاسي، أن العدد الكلي للحالات الموجبة في بنغازي أصبح أربع حالات منها الحالة الصفرية التي تم اكتشافها يوم الثلاثاء. وأضاف، أن فرق الرصد والتقصي لازالت تتتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.

وأشار الحاسي، إلى أن متطوعي الهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة، سلمت عدد 60 سلة غذائية لسكان شارع الحالة الصفرية الذين يخضعون حاليا للحجر الصحي المنزلي الإجباري، كما أكد تدريب عدد 15 عنصرا طبيا على آليات عمل جهاز التنفس الصناعي.