تقاعس “الوفاق” يدفع مصراتة لمواجهة كورونا وحدها

تبرع مواطنون من مدينة مصراتة بمنشآتهم الخاصة للكوادر الطبية لتحويلها إلى أماكن للحجر الصحي لمواجهة تفش محتمل لفيروس كورونا المستجد.

ونجح أطباء يعتمدون بشكل كامل تقريبا على التبرعات والعمل التطوعي، في تحويل فندق لمستشفى حجر صحي مجهز بالكامل، وبات على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين المحتملين بفيروس كورونا.

ويشكو الأطباء في مصراتة تنصل حكومة الوفاق من مسؤولياتها بعدم توفير الإمكانات اللازمة لمجابهة الوباء، حيث تواجه الأطقم الطبية صعوبات عديدة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية والرعاية اللازمة للمصابين، أبرزها غياب توفر الأموال والموارد اللازمة لضمان الاستمرارية.

وتعتبر البنية التحتية لقطاع الصحة في ليبيا الأكثر تضررا بسبب ضراوة المعارك والفوضى والصراع المستعر منذ انتفاضة عام 2011، ويواجه القطاع الصحي اليوم عدوا قاتلا وسط تحذيرات وكالات إغاثة دولية من عدم جهوزيته لتحمل تفش كبير لفيروس كورونا في البلاد التي تعيش على وقع الاشتباكات والمعارك التي تتجاهل دعوات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية للفصائل الليبية المتناحرة بوقف القتال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية