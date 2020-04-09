 «العامة للكهرباء»: عجز كبير في الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، حدوث عجز كبير في الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية؛ جراء انخفاض حاد في ضغط الغاز الرئيسي المغذي محطة كهرباء الخمس، نتيجة قفل أحد الصمامات في منطقة سيدي السائح.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، في وقت متأخر، الأربعاء الماضي، دخول عدة وحدات توليد غازية على الشبكة الكهربائية بالمنطقتين الجنوبية والغربية، وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، في بيان منشور على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك»، أن الوحدات التي دخلت على الشبكة الكهربائية شملت كل من «وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والثالثة بمحطة كهرباء الخمس، وكذلك وحدات التوليد الغازية الثالثة والرابعة والخامسة بمحطة كهرباء طرابلس».

وتابع البيان، أنه “دخلت أيضًا وحدتي التوليد الغازيتين الثانية والسادسة بمحطة كهرباء الزاوية على الشبكة الكهربائية، وكذلك وحدة التوليد الثالثة بمحطة الرويس، حسب البيان الذي أشار إلى أن فرق الصيانة تعمل حاليًا لتغذية كافة المناطق بالكهرباء”.

يشار إلى أن شركة الكهرباء أعلنت، الثلاثاء، فصلًا عامًّا للشبكة الكهربائية في المنطقتين الغربية والجنوبية، وأرجعت ذلك إلى «سقوط أسلاك خطي محطة الأسطى ميلاد- عين زارة جهد 220 kv»، متوقعة عودة التيار خلال ساعات.