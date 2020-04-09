دورة توعوية حول وباء كورونا ببلدية إجخرة

نظمت اللجنة الطبية الإستشارية بالواحات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية “مكتب بنغازي” دورة تدريبية توعوية لمكافحة مرض الكورونا المستجد استهدفت العناصر الطبية والطبية المساعدة بمدن الواحات.

تهدف هذه الدورة التي القيت خلالها دروس ومحاضرات الى توعية وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة بخصوص مرض (الكورونا) التعريف بحالات الاشتباه وكيفية التشخيص و منع انتشار العدوى بالإضافة الى تطبيق عملي على كيفية استخدام الملابس الطبية الواقية وايضا طرق منع حدوث العدوى.

حضر جانبا من الدورة رئيس المجلس التسييري لبلدية اجخرة رفقة رؤساء المجالس التسييرية لبلديتي “جالو وأوجلة” و الهلال الأحمر الليبي (فرع جالو) وعدد من منتسبي منظمات المجتمع المدني .