«الهجرة الدولية»: استمرار سيطرة المهربين على آلاف المهاجرين ينذر بكارثة بسبب «كورونا»

أكدت منظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من 200.000 شخص، نزحوا خلال السنة المنقضية منذ اشتعال حدة القتال في ليبيا وذلك وفقا لبيانات جديدة جمعتها، مشيرة إلى أن استمرار سيطرة المهربين على آلاف المهاجرين ينذر بكارثة كبرى في ظل تفشي كورونا.

وقال بيان صادر عن المنظمة: “مثّل النزوح من طرابلس 150.000 حالة جديدة من بين إجمالي الحالات، إلاّ أنّ بعض المناطق الأخرى المتأثرة مثل مرزق وسرت وأبو قرين، قد أجبرت أفرادا آخرين على مغادرة مساكنهم”.

وأوضح فدريكو صودا، رئيس المنظمة الدولية للهجرةـ بعثة ليبيا، أن الوضعية الإنسانية في ليبيا لم تشهد حالة أسوأ من هذه خلال السنة المنقضية، قائلا: “لم تكن الاحتياجات في يوم من الأيام أكبر مما هي عليه اليوم ولم تكن الظروف محفوفة بالمخاطر كحالها اليوم. وعلى الرغم من نداءات وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لا زالت المعارك محتدمة وسط مخاوف جدية من تفشي كوفيد-19”.

وتابع البيان “الوضعية الأمنية تستدعي مزيدا من المساعدات الإنسانية ولكنّها أيضا تجعل مهمّة العاملين في المجال الإنساني في الوصول إلى السكان الأكثر ضعفا محفوفة بالمخاطر أكثر من ذي قبل. وقد اقترنت التحديات الأمنية الآن بالمخاوف الصحية الخطيرة المتعلقة بالتفشي المحتمل لفيروس كوفيد-19 وخاصة في مراكز الإيواء. وقد سجلت ليبيا الإصابة المؤكدة الأولى بفيروس كوفيد-19 في يوم 24 مارس. وإلى حد الآن، تأكدت إصابة 20 شخصا”.

وأشارت المنظمة إلى أنه بينما يقبع ما لا يقلّ عن 1.500 فردا داخل مراكز إيواء ليبيا، يوجد آلاف مؤلفة من المهاجرين الآخرين تحت قبضة المهرّبين والمتاجرين في ظروف أشدّ سوء من غيرهم إذ أنّ المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تصل إليهم، مشددة على ضرورة حماية أرواح المدنيين وعلى ضرورة إنشاء ممرات آمنة للفارّين من وللعاملين في المجال الإنساني خاصة في ظلّ هذا الوباء العالمي السريع الانتشار.

وشددت على أنها عكفت على القيام بعمليات تعقيم وتطهير دورية في مراكز الإيواء وفي نقاط الإنزال وعلى توفير مستلزمات نظافة صحية إلى المهاجرين في مراكز الإيواء، مضيفة “تقترن هذه الجهود بحملات التوعية وبدورات الثقافة الصحية التي تستهدف المهاجرين والنازحين على حد السواء. ومن خلال عيادتها المتنقلة، تواصل فرق الصحة الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة تقديم المساعدات الطارئة والرعاية الصحية الأولية بما فيها فحص أعراض فيروس كوفيد-19”.