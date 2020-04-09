تدمير آليات عسكرية لمليشيات الوفاق في غارات جوية في بوقرين

بوقرين-العنوان

دمّرت مقاتلات سلاح الجو اليوم الخميس آليات وعربات عسكرية تابعة لمليشيات الوفاق في منطقة بوقرين شرق مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن “مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة تشُنّ غاراتٍ جوية استهدفت من خلالها عدداً من الآليات والعربات العسكرية التابعة لمجموعات الحشد المليشياوي وتقوم بتدميرها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة”.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة استهداف القوات المسلحة تجمعًا لمليشيات الوفاق في معسكر الرحبة بتاجوراء ومحمية صرمان كانت تمهد لشن هجوم على مدينتي صرمان وصبراتة. وقال المركز، “إن الاستهداف أدى إلى تدمير عدد من الآليات ومقتل عدد من مليشيات الوفاق”.