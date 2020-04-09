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تدمير آليات عسكرية لمليشيات الوفاق في غارات جوية في بوقرين

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بوقرين-العنوان

دمّرت مقاتلات سلاح الجو اليوم الخميس آليات وعربات عسكرية تابعة لمليشيات الوفاق في منطقة بوقرين شرق مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن “مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة تشُنّ غاراتٍ جوية استهدفت من خلالها عدداً من الآليات والعربات العسكرية التابعة لمجموعات الحشد المليشياوي وتقوم بتدميرها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة”.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة استهداف القوات المسلحة تجمعًا لمليشيات الوفاق في معسكر الرحبة بتاجوراء ومحمية صرمان كانت تمهد لشن هجوم على مدينتي صرمان وصبراتة. وقال المركز، “إن الاستهداف أدى إلى تدمير عدد من الآليات ومقتل عدد من مليشيات الوفاق”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • يجب الاستمرار فى ضرب المليشيات الارهابية باستمرار بمعدلات اعلى حتى تنهار تماما وينفتح الطريق نحو قلب مصراطة

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  • مصراته ايام كان رأيها في يد عقلاءها كانت المدينه التي يضرب بها المثل علم ودين وثقافه ومعرفه وشعر وأدب ولكن عندما أنتكبت ليبيا في 17 فبراير وسقط النظام وأستولوا الغلمان السفهاء علي السلاح من المعسكرات وأستقوي كل واحد بالبندقه التي بيده وكونوا فرق تجمعها المصلحه الضيقه وهي الكسب السريعه حتي لو كان مال حرام واصبحوا باحثين عن ثروه وعن نفوذ وفقدت المدينه من يسيرها برجاحة عقل وبحسن تدبير واصبحت مكروها من أغلب المدن ولكن يحاول الجيش حاليا تقليم أظافر الخارجين عن القانون والبعيدين عن الدين والمخالفين للعرف ولكنه تقليم مكلف للطرفين ومافيش حل او مفر غير الحرب رادع لهؤلاء الغلمان الذين فرضوا علي المدينه دفع ضريبة طموحهم الاهوج لحكم ليبيا بتهور وطيش

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