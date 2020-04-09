البيضاء “تشمّر عن ساعديها” وتنتج مواد معقمة

أطلقت إدارة مستشفى الثورة البيضاء، بالتعاون مع إدارة جامعة عمر المختار، خطوة إيجابية نحو الاكتفاء الذاتي، حيث بدأ فريق مشكل من مختلف الاختصاصات الطبية بجامعة عمر المختار بصناعة وتحضير كميات من الكحول والمعقمات الطبية وذلك في إطار التنسيق المشترك بين إدارة المستشفى والجامعة.

وعكس هذا العمل مدى التنسيق وأثبت القدرة على الاستفادة من الطاقات والكفاءات بالجامعة التي تريد أن تسهم بشكل فاعل في توفير أهم المواد التي تحتاجها المستشفى.

وقام الفريق بتصنيع نوعين من المواد المعقمة الأول هو كحول إيثانول بنسبة 70% للاستخدام الطبي والثاني الجل المعقم لليدين، و استخدم طرقا في الإنتاج والاستخلاص معتمدة دوليا في منظمة الصحة العالمية.

ونتج عن هذا التعاون الحثيث مواد معقمة تحتاجها مستشفى الثورة في البيضاء في ظرف صعب يشهده العالم أجمع.

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