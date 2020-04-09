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مجلس الدولة يطالب «الرئاسي» بدعم المجهود الحربي لـ«حسم المعركة في أقرب وقت»

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالب المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بـ«اتخاذ كل ما يلزم لدعم المجهود الحربي لكسر العدوان وحسم المعركة العسكرية في أقرب وقت»، وذلك في ضوء استهداف «المستشفيات واستمرار الهجمات على المرافق المدنية وقطع المياه عن مدن ومناطق بأكملها».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع رؤساء اللجان بالمجلس، لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية في البلاد، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وخلص الاجتماع كذلك إلى دعوة مجلس النواب للتعاون مع المجلس الأعلى للدولة لمتابعة أعمال الأجهزة الرقابية و«إلزام كافة الجهات السيادية والمجلس الرئاسي للعمل وفقا للتشريعات النافذة، وذلك تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات»، حسب البيان.

كما دعا المشاركون في الاجتماع اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لمواجهة فيروس «كورونا»، واللجان الأخرى ذات العلاقة للتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للدولة، وحث اللجنة العليا لرفع حالة التأهب.

كما أوصوا باتخاذ الإجراءات العاجلة كافة لإعادة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج بأسرع وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات كافة لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، وتكليف رئيس المجلس الأعلى للدولة بمتابعة ملف العالقين في الخارج مع رئيس المجلس الرئاسي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • تعالى ياميبون انت وهو الى محاور القتال لتجدوا فى انتظاركم اسود الجيش الوطنى ليدفونكم فى الصحراء فعن اى حسم ياكلاب وانت محاصرين من كل مكان بنيران الجيش الوطنى ونهايتكم باتت محسومة فلم يبقى سوى 5% فقط وتتحرر ليبيا بالكامل من الخوان خاصة مع شح الموارد بعد اغلاق ابار النفط ولم يعد لديهم القدرة على شراءؤمرتزقة واسلحة خاصة مع تفشى الكورونا فى قطر وتركيا وحدوث ازمات اقتصادية حيث اصبحت الديون الخارجية لقطر 65 مليار دولار واوقفت مشاريع قيمتها 8 مليارات دولار اما تركية فمقبلة على ازمة اقتصادية حادة ستطيح باردوغان مع توقف عائدات السياحة والدعارة

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  • حسم والله اطيّاح سعدكم وسعد من كان عابي عليكم كمجلس أستشاري أعلي فأي حسم يا مهبله هذه عباره عن ممارسة ضغوط علي السراج الذي ورطوه الأخوان بوضعه كواجهه لحكومه غير شرعيه فالفائده للأخوان والسب والشتم للسراج يا عليك

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