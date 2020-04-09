غدامس تتلقى دعما طبيا لمجابهة كورونا

قامت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بتسليم بلدية غدامس ثلاث سيارات، الأولى مخصصة للإسعاف والثانية مخصصة للقيام بعمليات الرش والثالثة للطبيب المتجول، في إطار خطط مجابهة فيروس كورونا.

وفضلا عن السيارات، تسلم المسؤولون في بلدية غدامس كمية من المستلزمات الواجب توفرها في هذا الظرف، من بينها الأقنعة والقفازات ومجموعة من المطهرات الطبية في إطار دعم الجهد الطبي بالمدينة.

وتشهد مدينة غدامس تشديد الحراسة وتفعيل نقاط التمركز من قبل عناصر الشرطة والأفراد المتطوعين بالتعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز الرعاية الصحية الأولية.

وأقيمت بالمدخل الرئيسي للمدينة نقطة حصر وتفتيش الداخلين والخارجين للمدينة بإجراء الكشوفات الصحية المبدئية وقياس درجات الحرارة للوافدين للمدينة وتسجيل بياناتهم الشخصية.

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