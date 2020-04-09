تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في بنغازي

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة بنغازي.

وكانت هذه الحالات من ضمن المخالطين للحالة الأولى المصابة بالفيروس التي جرى تسجيلها قبل يومين، وبهذا ترتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في بنغازي إلى 4 حالات.

وقال رئيس اللجنة الطبية الاستشارية والناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة الدكتور أحمد الحاسي، في الإيجاز الصحفي اليومي عن الوضع الوبائي، إن الوضع الوبائي المحلي لازال جيدًا، مؤكدا أن جميع نقاط الرصد مفعلة.

وأشار الحاسي، إلى إجراء فحص لعدد 86 حالة مشتبه بإصابتها للفيروس، منذ صباح الأمس وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، لافتًا إلى استلام 62 نتيجة، 59 حالة منها سالبة، وثلاث حالات موجبة، فيما لاتزال 24 عينة تحت الإجراء.

وأكد الحاسي، أن العدد الكلي للحالات الموجبة في بنغازي ارتفع إلى أربع حالات منها الحالة الصفرية التي تم اكتشافها الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أن فرق الرصد والتقصي تتتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.

وكشف الحاسي، عن تسليم متطوعي الهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة 60 سلة غذائية لسكان شارع الحالة الصفرية الذين يخضعون حاليا للحجر الصحي المنزلي الإجباري، موضحًا تدريب عدد 15 عنصرًا طبيًا على آليات عمل جهاز التنفس الصناعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24