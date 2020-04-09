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شركة الكهرباء: فقد 500 ميجاوات جراء استمرار قفل صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، فقد ما قيمته 500 ميجاوات من القدرات الإنتاجية المتاحة من الشبكة الكهربائية؛ نتيجة لاستمرار قفل صمام الغاز في منطقة سيدي السائح.

وأشارت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى لجوءها إلى طرح الأحمال اليدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق حدوث عجز كبير في الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية؛ جراء انخفاض حاد في ضغط الغاز الرئيسي المغذي لمحطة كهرباء الخمس، نتيجة قفل أحد الصمامات في منطقة سيدي السائح.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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