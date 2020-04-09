عقب مناشدتهم.. الحكومة الليبية تستجيب للعالقين في الخارج

أصدرت مجموعة من الليبين العالقين بالخارج، بيانا مشتركا، طالبوا في الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، بضرورة التدخل ومساعدتهم في العودة إلى ليبيا في ظل الأزمات التي يتعرضون لها في الخارج وسط انتشار وباء كورونا وتأثرهم سلبيا بالإجراءات التي تطبقها بعض الدول.

وقال العالقون، في بيانهم، إنهم يطالبون وزارة الخارجية الليبية بسرعة التدخل، متابعين:” نحن الليبون العالقون في الخارج نعاني من التأثيرات السلبية الواقعة علينا وعلى أسرنا بسبب الانتشار الكبير والسريع لوباء الكورونا في الدول التي نقيم بها”.

وأضاف البيان:” أنه مع العلم بأننا في الحجر المنزلي منذ 17 يوم والبعض منا أكثر من ذلك، وعليه نبدي رغبتنا الشديدة والملحة ونناشد تدخلكم السريع لتوفير السبل والوسائل الممكنة لعودتنا إلى أرض الوطن في أسرع وقت إسوة بباقي دول العالم التي قامت بإجلاء رعاياها من الدول المتضرره من هذه الجائحة.

وأكدوا، أنه قد سبقتنا في ذلك حتي أفقر دول العالم، ونحن على أتم الاستعداد للقيام بأي إجراء ترونه مناسبا لضمان عدم انتشار الوباء في ليبيا الحبيبة بما في ذلك الحجر الصحي.

وكانت الحكومة الليبية قد استجابت على الفور، لنداء العالقين في الخارج، وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، اليوم الخميس، شروع رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية، في استئجار عدد من الفنادق بالدول المختلفة لتسكين الرعايا الليبيين بالخارج لحين عودتهم للبلاد.

وبحثت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، اليوم الخميس، أوضاع المواطنين العالقين في الخارج، والمخزون الغذائي الاستراتيجي لحين تخطي أزمة الوباء، بمشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

واطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي، اللجنة العليا على نتائج أعمال لجنة الأزمة بالوزارة والمتعلقة بأوضاع الليبيين العالقين بالخارج.

وأوضح الحويج، آليات عمل وزارة الخارجية لتسكين المواطنين الليبيين العالقين في عدد من دول العالم بسبب قرار قفل الحدود البرية والبحرية والجوية في 19 مارس الماضي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وشددت اللجنة، ضرورة العمل على تسكين كافة هؤلاء المواطنين العالقين في الخارج لحين صدور تقرير اللجنة الطبية الاستشارية حول إمكانية عودتهم إلى أرض الوطن عقب زوال الخطر الراهن وتسكينهم في أماكن مخصصة للحجر الطبي والتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

ولفت اللجنة، إلى أن هناك ضرورة لتفقد كافة الرعايا الليبيين في الخارج وتسهيل كافة ظروفهم الحياتية والمعيشية في البلدان بما يكفل عدم إصابة أي منهم بالمرض.