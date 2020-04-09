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الغرياني: عمداء البلديات تراجعوا عن طلب إقالة وكيل وزارة الصحة بعدما رشاهم بسيارات فاخرة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

09 April, 2020

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن “عمداء البلديات يفعلون الموبقات وبعد ذلك يتعلقون بشيء آخر ليتكلموا به ويتاجروا بشعاراته، ويهربون بك من حقيقة ما يفعلونه من فساد، وينتقلون إلى موضوع آخر ليجذبوا عواطف الناس ومدحهم.

الغرياني من اسطنبول، وفي لقائه الأسبوعي ببرنامج “الإسلام والحياة” عبر قناة “التناصح”، الذي تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية” الأربعاء، أضاف: “ما حدث في الأسبوع الماضي عندما خرج 48 عميد بلدية وأصدروا بيان للمطالبة بإقالة وزير الصحة بحكومة الوفاق ووكيل الوزارة، وخرج بعض العمداء في الإعلام ليستغلوا هذه الشعارات”

وتابع الصادق الغرياني: “ثم بعد ذلك بأيام، أرسل لهم وكيل وزارة الصحة رشاوى عبارة عن سيارة فاخرة بـ 100 ألف دينار، فينطفئ كل شيء، والشعارات كأنها لم تكن”، مردفا: “هؤلاء بائعون لأوطانهم وخائنون”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • .من كانَ بيتُهُ من زُجاج لا يرمي الناسَ بالحجارة

    people who live in glass houses shouldn’t throw stones
    فانت ياشيخ المنافقين تحصل على ثمن خيانتك للوطن من قطرائيل لانك تعمل كلب مسعور مفتت للدولة الليبية مقابل حفنة دولارات لن تغنى عنك ياابولهب من عذاب الله يوم القيامة فلا تعايرنى ولا اعيارك الهم طايلنى وطايلك هذا هو رد عملاء البلديات الذى ابتلى بهم الشعب الليبى من الخوان المجرمين

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  • أنت مرتزقه لدي قطر وانت صاحب المقوله الشهيره من لا يشكر قطر هو أقل من كلب وأنت هنيئا لك لقد شكرت قطر انت عند الليبيين لك وصفين وصف كلب قطر ووصف بمفتي الارهابيين فمن أين آتيت بعلم الغيب يوم قلت من يقاتل مع جيش الكرامه سيموت كافر ومن يحارب مع الارهابيين سيموت شهيد

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