الغرياني: عمداء البلديات تراجعوا عن طلب إقالة وكيل وزارة الصحة بعدما رشاهم بسيارات فاخرة

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

09 April, 2020

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن “عمداء البلديات يفعلون الموبقات وبعد ذلك يتعلقون بشيء آخر ليتكلموا به ويتاجروا بشعاراته، ويهربون بك من حقيقة ما يفعلونه من فساد، وينتقلون إلى موضوع آخر ليجذبوا عواطف الناس ومدحهم.

الغرياني من اسطنبول، وفي لقائه الأسبوعي ببرنامج “الإسلام والحياة” عبر قناة “التناصح”، الذي تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية” الأربعاء، أضاف: “ما حدث في الأسبوع الماضي عندما خرج 48 عميد بلدية وأصدروا بيان للمطالبة بإقالة وزير الصحة بحكومة الوفاق ووكيل الوزارة، وخرج بعض العمداء في الإعلام ليستغلوا هذه الشعارات”

وتابع الصادق الغرياني: “ثم بعد ذلك بأيام، أرسل لهم وكيل وزارة الصحة رشاوى عبارة عن سيارة فاخرة بـ 100 ألف دينار، فينطفئ كل شيء، والشعارات كأنها لم تكن”، مردفا: “هؤلاء بائعون لأوطانهم وخائنون”