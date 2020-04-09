“العامة للكهرباء”: سرقة 4 ألاف متر أسلاك بمنطقة زليتن

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اعتداء مجموعة من اللصوص على خط الطوالب من 30 التصنيع وسرقة أسلاك الكهرباء مسافة 4350 متر بمنطقة زليتن.

وناشدت دائرة الإعلام بالشركة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس، بلدية زليتن والأجهزة الأمنية بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى إظلام بعض الأحياء السكنية مما يزيد من معاناة المواطن بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

يأتي ذلك في وقت تتعرض مهام ومعدات الشركة العامة للكهرباء لاعتداءات متكررة ما يتسبب في قطع الكهرباء عن بعض المناطق في البلاد.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت اليوم الخميس أيضا، حدوث عجز كبير في الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية؛ جراء انخفاض حاد في ضغط الغاز الرئيسي المغذي محطة كهرباء الخمس، نتيجة قفل أحد الصمامات في منطقة سيدي السائح.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء، في وقت متأخر، الأربعاء الماضي، دخول عدة وحدات توليد غازية على الشبكة الكهربائية بالمنطقتين الجنوبية والغربية، وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.

وأوضحت، في بيان منشور على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك»، أن الوحدات التي دخلت على الشبكة الكهربائية شملت كل من «وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والثالثة بمحطة كهرباء الخمس، وكذلك وحدات التوليد الغازية الثالثة والرابعة والخامسة بمحطة كهرباء طرابلس».

وتابع البيان، أنه “دخلت أيضًا وحدتي التوليد الغازيتين الثانية والسادسة بمحطة كهرباء الزاوية على الشبكة الكهربائية، وكذلك وحدة التوليد الثالثة بمحطة الرويس، حسب البيان الذي أشار إلى أن فرق الصيانة تعمل حاليًا لتغذية كافة المناطق بالكهرباء”.

يشار إلى أن شركة الكهرباء أعلنت، في وقت سابق، فصلًا عامًّا للشبكة الكهربائية في المنطقتين الغربية والجنوبية، وأرجعت ذلك إلى «سقوط أسلاك خطي محطة الأسطى ميلاد- عين زارة جهد 220 kv»، متوقعة عودة التيار خلال ساعات.