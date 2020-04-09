تعليق العمل بأول مستشفى لعلاج مصابي كورونا في طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، في بيان لها الخميس، تعليق العمل بمستشفى الخضراء بالعاصمة طرابلس، بعد استهدافه ثلاث مرات خلال ثلاثة أيام، بحسب البيان

وأعربت الوزارة، خلال البيان، عن أسفها لتعليق العمل بالمستشفى الذي “خصص كأول مرفق صحي لعلاج وعزل مصابي فيروس كورونا في العاصمة طرابلس وهو المستشفى الذي سجل شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا”.

وأكدت الوزارة أن “قصف المستشفى دمر مخزنا للأدوية وحجرة عمليات وأقساما أخرى” الأمر الذي اضطر الوزارة إلى إخلاء المستشفى خصوصل بعد وقوع إصابات بين الأطقم الطبية”

وأشارت صحة الوفاق إلى أن “الاستهداف الذي وقع اليوم الخميس هو الاستهداف الثامن والعشرين للمستشفيات والمرافق الطبية خلال عام منذ بدء الحرب على العاصمة طرابلس والتي استشهد إثرها منذ الرابع من أبريل من العام الماضي 14 طبيبا ومسعفا وأصيب آخرون فضلا عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمرافق الصحية وسيارات الإسعاف”.