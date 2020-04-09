سلاح الجو الليبي يستهدف تمركزات للمليشيات بمنطقة ابوقرين

شن سلاح الجو الليبي التابع للقوات المسلحة الليبية، عدة غارات جوية استهدفت مقارات للمليشيات المسلحة ومخازن للذخيرة بمنطقة ابوقرين شرق مدينة مصراتة.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن شعبة الإعلام الحربي، مساء اليوم الخميس، فإن مقاتلات السلاح الجو بالقوات المُسلحة شُنّت غاراتٍ جوية استهدفت من خلالها عدداً من الآليات والعربات العسكرية التابعة لمجموعات الحشد المليشياوي وتقوم بتدميرها في منطقة ابوقرين شرق مدينة مصراتة.

وقال مراسل “الساعة 24″ إن ألسنة اللهب والأدخنة تصاعدت من مخازن الذخيرة في الرحبة، مساء اليوم الخميس، الذي يتمركز به ميليشيا مسلحة يقودها المدعو ” بشير خلف الله” الشهير بالبقرة، بمنطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

وشن سلاج الجو، أيضا، عدة ضربات استهدفت تمركزات للمليشات والمرتزقة السوريين ومخازن للذخيرة بمدينة مصراتة ومنطقة ابوقرين وتاجوراء.